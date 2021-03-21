«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.68.
«Шеффилду» смена тренера не сильно помогла. Мы только что видели, что случилось с «Лестером». От перемены мест ничего не поменялось.
«Челси» же показывает феноменальный результат: 6 матчей на 0 у себя на стадионе, отличная игра с «Атлетико» и проход дальше. 13 матчей команда не проигрывает с Томасом Тухелем! Да, она стала до невыносимости скучной. Но она даёт результат, и это самое главное.
«Шеффилд» забивает крайне редко. Всего лишь 5 мячей в 6 матчах. Думаю, что с учётом фантастической обороны хозяев (которые уже почти 600 минут не пропускают на «Стэмфорде»), можно спокойно брать «Челси» с форой (-1.5)».
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