Маргарита Гаспарян — Дарья Касаткина: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Петербурге

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на финал турнира в Санкт-Петербурге Маргарита Гаспарян — Дарья Касаткина.

Ставка: ИТМ 4.5 двойные ошибки Гаспарян за 1.86.

«Кто возьмёт титул в СПб? Скорее всего, Касаткина, но коэффициент на её победу настолько низкий, что играть его абсолютно невыгодно. 73% вероятности того, что Дарья выиграет финал, по мнению букмекерских контор — на мой взгляд, грабёж средь бело дня. У Гаспарян не так всё плохо, и минимум 40% вероятности победы она заслужила.



Как бы там ни было, мы с вами не будем лезть в исход, а заиграем статистику — и опять в исполнении Гаспарян. Только теперь это будут не брейки, а «двойные ошибки» или double faults по-английски. Букмекеры выставляют индивидуальный тотал по двойным на Маргариту в 4,5 ошибки. Абсолютно понятно, что данный барьер взят исходя из средней статистики Гаспарян по сезону (4,25 ошибки за матч в среднем). Но на турнире в СПб средний показатель Гаспарян — 2,25, а более 4 двойных ошибок за матч Рита не делала.



Считаю предложение от букмекеров в 4,5 двойные ошибки выгодным и с удовольствием его принимаю».