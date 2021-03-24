Португалия — Азербайджан: прогноз Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Азербайджан.



Ставка: победа Португалии с форой (-3) за 1.73.



«Сборная Португалии стартует в Турине, на родном стадионе главного форварда команды – Криштиану Роналду. Хозяева попали в группу А, где их соперниками стали Люксембург, Сербия, Ирландия и Азербайджан.



Что сказать? Несмотря на то, что группа носит гордое звание и первый номер, победитель тут явный, но нас ждет интрига в борьбе за второе место, которое даст право сыграть в плей-офф продвижения.



В четырех последних матчах подопечные Фернанду Сантуша добыли три победы, переиграв Швецию (3:0), Андорру (7:0) и Хорватию (3:2) и не смогли справиться с Францией (0:1). В составе команды такие игроки, как Жота, Фернандеш, Патрисиу и Роналду, что говорит о серьезных намерениях фаворита.



Подопечные Джанни Де Бьязи добыли только одну победу за десять последних матчей, причем в последний раз выигрывали 8 сентября прошлого года у сборной Кипра (1:0). У сборной Азербайджана открытая серия из четырех ничьих, причем со счетом 0:0. В составе дружины только представители домашнего чемпионата.



На поле выйдут разные по составу и классу команды. Я не вижу никаких предпосылок даже для того, чтобы гости забили. Предполагаю, что Роналду не уйдет с родного стадиона без забитого гола», — сказал Мостовой.