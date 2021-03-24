Словения — Хорватия: прогноз Романа Павлюченко на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Словения — Хорватия.
Ставка: победа Хорватии за 1.80.
«Словения сыграет в среду с Хорватией в отборочном цикле Чемпионата мира. Последние игры хорватов оптимизма не внушают.
Словенцы в прошлом году демонстрировали привлекательный футбол, пусть и действовали от обороны — всего один пропущенный мяч в предыдущих восьми поединках. Наконец-то они смогли пробиться в дивизион Б Лиги Наций. Из потерь отмечу только Вербича из киевского «Динамо».
По моему мнению, как бы хорошо не выглядела сборная в последних поединках, был большой перерыв, а значит — форма потеряна. К тому же уровень оппонентов был совсем иной. Сегодня будет намного сложнее и даже очки от хозяев поля я не жду.
Хорваты регулярно устраивают голевую перестрелку — они забивали в 11 матчах подряд, правда, и пропускали при этом. Поражение 2:3 от Португалии позволило занять только третью позицию в группе Лиги Наций, что сенсацией с грозными соперниками не стало. Быстрый Анте Ребич получил травму и не сыграет сегодня.
На мой взгляд, фаворит в этой паре очевиден и какую-либо сенсацию ждать не стоит. Гости постараются с первых туров создать в группе отрыв, чтобы чувствовать себя затем спокойно. Громить словенцев хорваты не будут, просто на классе заберут викторию», — сказал Павлюченко.
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