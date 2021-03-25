Англия – Сан-Марино: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Англия – Сан-Марино.



Ставка: ТБ 7 голов за 1.76.



«Тут всё более-менее понятно. Смотреть на статистику поражений сборной Англии здесь вряд ли нам придется. Можно посмотреть на результативность: 37 мячей за 8 игр в кампании отбора на Евро.



Я жду, что в этом матче будет тотал больше 7. Если мы оттолкнёмся от того, что у Сан-Марино случилось с Бельгией (0:9), то вполне можно предположить такую результативность.



В подтверждение также можно вспомнить, как Англия сыграла с Черногорией (7:0), с Болгарией (6:0).Думаю, на Уэмбли против Сан-Марино будет примерно то же самое», — сказал Казанский.