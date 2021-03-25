Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Англия – Сан-Марино: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации ЧМ-2022

Англия – Сан-Марино: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Англия – Сан-Марино.

Ставка: ТБ 7 голов за 1.76.

«Тут всё более-менее понятно. Смотреть на статистику поражений сборной Англии здесь вряд ли нам придется. Можно посмотреть на результативность: 37 мячей за 8 игр в кампании отбора на Евро.

Я жду, что в этом матче будет тотал больше 7. Если мы оттолкнёмся от того, что у Сан-Марино случилось с Бельгией (0:9), то вполне можно предположить такую результативность.

В подтверждение также можно вспомнить, как Англия сыграла с Черногорией (7:0), с Болгарией (6:0).Думаю, на Уэмбли против Сан-Марино будет примерно то же самое», — сказал Казанский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021