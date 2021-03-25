Россия U21 — Исландия U21: прогноз Евгения Ловчева на игру Евро-2021
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 Россия — Исландия. Встреча пройдёт в венгерском городе Дьер.
Ставка: победа России за 1.60.
«Исландия заняла второе место в своей группе. И группа у неё была посильнее, чем у России. Команда Михаил Галактионова с трудом вышла на чемпионат Европы, была борьба с Польшей. Но у россиян сейчас собрана хорошая команда. Все ребята играют в основных составах своих клубов.
Но мы же знаем, как исландцы борются во взрослых чемпионатах. Это упёртая команда. Эти ребята играют в чемпионате России: в ЦСКА, «Ростове». Они никогда не сдаются и всегда бьются до последнего», — сказал Ловчев.
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Во время квалификации реже россиян доставала мяч из сетки ворот лишь сборная Испании.
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