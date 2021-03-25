Россия U-21 — Исландия U-21: ставка Егора Титова на игру Евро-2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия U-21 — Исландия U-21 в 1-м туре группового турнира молодёжного чемпионата Европы.



Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 2.59.



«Очень интересно будет последить за нашей молодёжной сборной на чемпионате Европы. Надежды есть. Давно такого не было, чтобы вся сборная выступала на уровне Премьер-лиги, ещё и получала очень много игрового времени. Сейчас мы видим, что многие футболисты даже на ведущих ролях в клубах. Взять того же Захаряна в «Динамо», Дивеева в ЦСКА, Максименко в «Спартаке». У нас хорошая команда, и интересно её проверить на фоне лучших команд Европы.



Думаю, если хотим выходить из группы, то обыгрывать исландцев обязаны. Конечно, Исландия в футбольном плане сделала серьёзный скачок в последние годы. Многие молодые ребята даже на наш чемпионат приезжают, некоторые в Беларусь приезжают. И в этой команде есть такой человек. Но всё-таки, судя по результатам Исландии в отборе, Россия может с ней играть и побеждать. Были и крупные поражения от шведов, итальянцев.



Я рискну поставить на победу России с форой (-1,5) мяча. Многие ребята в нашей команде в отличной форме, могут показать качественный футбол», — сказал Титов.

Россия U21 — Исландия U21. Прогноз: Чалов, Дивеев и Маслов помогут Максименко на Евро-2021 Во время квалификации реже россиян доставала мяч из сетки ворот лишь сборная Испании.