Шотландия — Австрия: прогноз Дениса Казанского на игру 1-го тура отбора ЧМ-2022

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Шотландия — Австрия.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Очень интересная игра, потому что соперники сопоставимы. Австрия не проигрывает в 12 из последних 15 встреч – это крутой показатель. Особенно с учётом качественных футболистов, которые есть в составе у Франко Фоды: Грбич, Баумгартнер, Забитцер.



Шотландия дома тоже хорошо выглядит: в последних шести матчах идёт без поражений. Команда также вооружена набором отличных футболистов. Под руководством Стива Кларка есть исполнители, которые могут балансировать центр поля (как Скотт Мактоминай), которые могут здорово угрожать впереди (как Че Адамс). Поэтому думаю, что будет очень интересный матч. Оттолкнуться здесь можно от результативности. Шотландия забивает в 10 матчах из 12. То же касается и сборной Австрии, которая всегда результативна. Поэтому здесь рисуется ОЗ совершенно спокойно. Думаю, что в Глазго будет результативная игра», — сказал Казанский.