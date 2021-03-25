Швеция — Грузия: ставка Максима Калиниченко на игру квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Швеция — Грузия.
Ставка: пенальти за 2.58.
«Швеция и Грузия сыграют в первом матче квалификации к Чемпионату Мира-2022. Матч состоится у шведов дома.
Конечно, в этой игре всеобщее внимание приковано к Златану Ибрагимовичу. Он всё-таки вернулся в сборную и словно переживает вторую или уже третью молодость. Почти пять лет он отсутствовал в национальной команде, и вот вернулся. Почему конкретно — для меня загадка. Может, соскучился по кому-то.
Но в этой игре мне также будет интересно посмотреть на грузинскую команду и, в частности, на Хвичу, который блистает в «Рубине». За ним сейчас интересно наблюдать, отличную форму набрал игрок. По слухам, за ним уже охотятся европейские команды.
Именно в подобных играх Хвича должен себя показывать, вести за собой команду. Подобное можно сказать и про Ибрагимовича у шведов, но всё-таки Златан намного, намного старше. Одинаковой мощи и рвения от них точно можно не ждать.
Конкретно о результатах этого матча трудно говорить. Это только первая игра отбора, в какой именно форме находятся команды – на 100% не скажешь. Только после этой игры и можно будет примерно понять, в каком состоянии они пребывают.
Сыгранности у них сейчас может быть не так много. Грузины достаточно быстры и техничны, они могут создать проблемы для обороны шведов. В штрафной у скандинавов наверняка будет возня. Златан тоже не будет стоять без дела и к защитникам Грузии наверняка пару раз наведается. Так что предложу поставить на такой интересный вариант, что в матче будет пробит пенальти», — сказал Калиниченко.
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