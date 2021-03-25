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Англия — Сан-Марино: прогноз Ильи Казакова на игру отбора ЧМ-2022 25 марта

Англия — Сан-Марино: прогноз Ильи Казакова на игру отбора ЧМ-2022 25 марта
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино.

Ставка: тотал 1-го тайма равен тоталу 2-го тайма за 6.25.

«В этом матче надо ставить только на счёт, потому что брать победу англичан или ИТМ2 (0,5) – это бессмысленно. Здесь коэффициенты ничтожные. Хотя это верные события, чего уж говорить. Вопрос лишь в том, в каком из таймов команды больше забьют. Также интересно, какой будет исходная сумма мячей.

Поэтому я предлагаю поставить на ТБ (4,5) и на то, что в каждом тайме будет равное количество мячей», — сказал Казаков.

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