Эксперты назвали шансы россиянок выиграть ЧМ-2021. Коэффициент на победу Трусовой — 10.00

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдут соревнования у женщин в произвольной программе. После короткой программы лидирует Анна Щербакова, второй идет японка Рика Кихира, а третьей — Елизавета Туктамышева. Еще одна россиянка — Александра Трусова — пока на 12-й строчке, но шансов на медаль она ещё не потеряла.
Букмекерская компания «Фонбет» считает Щербакову явным фаворитом, поставить на её победу по сумме двух программ можно с коэффициентом 1.30. На Трусову можно сделать ставку за 10.00, на Туктамышеву также предлагают коэффициент 10.00. Кроме того, с коэффициентом 5.00 можно сделать ставку на то, что российские фигуристки займут весь пьедестал почёта.
А еще «Фонбет» предлагает беспроигрышное пари 1000 рублей для новых игроков. Чтобы его получить, выполните 3 простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к ЧМ-2021 по фигурному катанию.
- 26 марта 2021
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:32
- 25 марта 2021
-
21:57
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:29