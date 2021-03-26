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Эксперты назвали шансы россиянок выиграть ЧМ-2021. Коэффициент на победу Трусовой — 10.00

Эксперты назвали шансы россиянок выиграть ЧМ-2021. Коэффициент на победу Трусовой — 10.00
Ставки / Прогнозы 0
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Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдут соревнования у женщин в произвольной программе. После короткой программы лидирует Анна Щербакова, второй идет японка Рика Кихира, а третьей — Елизавета Туктамышева. Еще одна россиянка — Александра Трусова — пока на 12-й строчке, но шансов на медаль она ещё не потеряла.

Букмекерская компания «Фонбет» считает Щербакову явным фаворитом, поставить на её победу по сумме двух программ можно с коэффициентом 1.30. На Трусову можно сделать ставку за 10.00, на Туктамышеву также предлагают коэффициент 10.00. Кроме того, с коэффициентом 5.00 можно сделать ставку на то, что российские фигуристки займут весь пьедестал почёта.

А еще «Фонбет» предлагает беспроигрышное пари 1000 рублей для новых игроков. Чтобы его получить, выполните 3 простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к ЧМ-2021 по фигурному катанию.

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