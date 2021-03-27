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Беларусь — Эстония: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Беларусь — Эстония: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Беларусь — Эстония.

Ставка: победа Беларуси в один мяч или ничья за 2.35.

«Сборная Беларуси ни разу в истории не играла в финальных турнирах чемпионатов мира и сегодня вряд ли составит конкуренцию лидерам группы. Нельзя не отметить, что «белые крылья» являются одной из самых возрастных команд не только в группе Е, но и в Европе.

В квалификации на Евро-2020 команда заняла предпоследнее место, опередив сегодняшнего противника. В Лиге наций подопечные Михаила Мархеля добыли три победы, чего не хватило, чтобы выиграть группу – белорусы уступили Албании.

Сборная Эстонии ни разу не выступала на финальных турнирах чемпионатов мира и Европы и является главным аутсайдером группы. В Лиге наций «синие» заняли последнее место в группе и покинули Лигу С, уступив сборным Грузии, Северной Македонии и Армении.

В первой игре отборочного цикла «синие футболки» потерпели фиаско в игре с Чехией (2:6). В этой дуэли тяжело отдать предпочтение кому-либо. Я считаю, что всё-таки сборная хозяев более мощная по составу, да и домашний чемпионат высшей лиги по классу выше, чем у прибалтийской команды.

Ожидаю от этого поединка минимальный успех хозяев или ничью».

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