«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на шестой матч серии плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Локомотива» за 2.84.
«Давайте обсудим с вами матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, который пройдёт в Ярославле. Шестая игра серии между «Локомотивом» и ЦСКА. Если «Локомотив» проигрывает, то вылетает из плей-офф, а ЦСКА выходит в финал Запада. Что я об этом думаю?
Можно вспоминать пятый матч, который прошёл в Москве. ЦСКА вёл в счёте, но «Локомотив» имел хорошие шансы отыграться. Пулккинен сделал дубль, а в самой концовке у ворот ЦСКА было жарко. Чудо, что «Локо» не забил гол и удаление в конце им помешало. Наставник «Локомотива» не то что ругал, но журил команду из-за того, что дисциплина подводит в такие важные моменты.
«Локомотив» будет это искоренять. Команда дома способна показать хорошую и целостную игру. Как образец — недавняя победа со счётом 3:0. На что я обратил бы внимание. Атака «Локомотива», несмотря на проигрыши, а команда уступила уже трижды. Атака работает как надо. Девять шайб заброшено в пяти матчах. Предполагалось изначально, что матчи будут закрытые и будут низы.
ЦСКА играет отлично в защите, но «Локомотив» всё равно забивает свои голы. Я беру кэф на этот матч в размере 2.84. С мелкими кэфами мне играть неинтересно, предпочитаю по-крупному. Так вот, кэф
2.84 на то, что «Локомотив» пробьёт тотал в 2.5 шайбы.
Мне нравится счёт 3:0. Может, «Локомотив» и проиграет со счётом 3:5, к примеру, я не буду загадывать. Будет ли седьмой матч в Москве, я тоже не знаю, но атака у них работает. Есть Пулккинен, играют дома. «Локомотив» вполне может пробить такой тотал».
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