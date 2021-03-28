Албания — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Албания — Англия.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.25.

«Безусловно, англичане являются фаворитами. Безусловно, Албания сейчас слабее, чем два года назад. Но албанцы хорошо начали отборочный цикл. Они одержали минимальную победу над Андоррой на выезде.



Против Англии команда постарается сыграть в максимально прагматичный и свой футбол. Это очевидно. Насколько тактика, которую ставит тренер, окажется эффективной против англичан – это три центральных защитника – вопрос любопытный.



Глядя на все варианты прогнозов и линий, которые дают букмекеры, мне кажется, что самый правильный вариант: тотал второго тайма больше первого. Албания – команда жилистая и характерная. Она будет упираться, и при счёте 0:0 без забитых мячей албанцы будут играть более эмоционально и уверенно. Я не думаю, что в первом тайме они позволят себе много забить, а уже во второй половине англичане с помощью замен соперника должны дожать».