Уго Умбер — Милош Раонич: ставка Павла Кириченко на матч 1/8 финала турнира в Майами

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч третьего круга турнира в Майами между Уго Умбером и Милошем Раоничем.
Ставка: ТМ 1.5 брейка в 1-м сете за 2.21.
«Теннисисты встречались в конце прошлого года также на «Мастерсе», в Париже. Тогда в зале упорный трёхсетовый поединок выиграл Раонич. За три партии теннисисты сделали всего по одному брейку. Несмотря на то, что брейк-пойнтов было немало, в первом и втором сете всё решал единственный брейк, а в заключительной партии до тай-брейка Уго и Милош дошли, взяв все свои подачи. На этом турнире оба стартовали очень уверенно, одержав лёгкие победы и взяв все геймы на своих подачах.
Считаю, что букмекер выставил далёкие от правильных коэффициенты на брейки. Учитывая мощные первые подачи с каждой стороны, странно ожидать в предстоящем матче большое количество брейков. Я предлагаю сыграть ТМ (1,5) брейка в стартовом сете за очень привлекательный коэффициент больше двух. По моему скромному мнению, за 1,6 и выше данный выбор нужно играть», — сказал Кириченко.
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