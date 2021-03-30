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Гибралтар — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на игру квалификации ЧМ-2022

Гибралтар — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на игру квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Гибралтар — Нидерланды.

Ставка: гол Классена за 1.90.

«Как ни странно, но сборная Гибралтара – крепкая команда на своем поле. Она продемонстрировала это во встрече против норвежцев.

Однако голландцы наиграли на 6,5 голов по xG в матче против Латвии. Все, что они не забили в Амстердаме, команда постарается вернуть в Гибралтаре.

Мне кажется, что в предстоящей игре можно взять победу голландцев в каждом тайме. Но я бы добавил к этой ставке, которая не имеет высокого коэффициента.

Поэтому я бы обратил внимание на то, что Дэви Классен набрал очень хорошую форму. Он забивает и за сборную, и за «Аякс». Поэтому гол форварда «Аякса» – мой прогноз на предстоящую игру», — сказал Нагучев.

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