Гибралтар — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на игру квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Гибралтар — Нидерланды.



Ставка: гол Классена за 1.90.



«Как ни странно, но сборная Гибралтара – крепкая команда на своем поле. Она продемонстрировала это во встрече против норвежцев.



Однако голландцы наиграли на 6,5 голов по xG в матче против Латвии. Все, что они не забили в Амстердаме, команда постарается вернуть в Гибралтаре.



Мне кажется, что в предстоящей игре можно взять победу голландцев в каждом тайме. Но я бы добавил к этой ставке, которая не имеет высокого коэффициента.



Поэтому я бы обратил внимание на то, что Дэви Классен набрал очень хорошую форму. Он забивает и за сборную, и за «Аякс». Поэтому гол форварда «Аякса» – мой прогноз на предстоящую игру», — сказал Нагучев.