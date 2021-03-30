Кипр — Словения: прогноз Эльвина Керимова на встречу отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Кипр — Словения.



Ставка: ТМ 2 за 2.14.



«Киприоты стартовали с нулевой ничьей в матче со Словакией. В конце второго тайма смогли забить аж три, но свои моменты не реализовали. Во втором матче на выезде Кипр уже проиграл Хорватии (0:1). Причем у Хорватии было не очень много моментов. Если бы не ошибка защитника Кипра, то может быть киприоты сыграли бы и еще одну ничью. В итоге поражение.



Как видите два низовых матча у Кипра, который умеет защищаться. Недавно у сборной Кипра сменился тренер Михалис Константину, бывший наставник афинского АЕКа. Человек, который работал в АЕКе до Массимо Карреры. Человек очень опытный и с ним связывает ближайшее свое будущее Федерация футбола Кипра.



Что касается Словении, то несколько дней назад мы видели, как команда играла против сборной России. Проиграла по делу. Первый тайм вообще вчистую был проигран. Они ничего не смогли сделать с Дзюбой, с забросами на него. Во втором тайме игра уже выровнялась и в конце матча словенцы могли даже и счет сравнять. У Иличича был хороший момент. Два разных тайма выдала команда Словении.



До игры с Россией словенцы обыграли Хорватию со счетом 1:0. Тоже игра могла сложиться иначе, но в целом Хорватия создала мало моментов.



Что мы получаем после двух туров на примере прошлой Лиги Наций. В основном команды играют низы в третьем матче. Сборная Кипра не забивает три матча подряд. Не забила она и в Лиге Наций дома. Не забил Кипр Черногории, Азербайджану, вот сейчас словакам не забили. Есть персоналии в атаке, но в позиционном нападении у киприотов серьезные проблемы. На контратаках моменты создают, но тоже не очень много. Пропускают тоже мало. Такая себе закрыта команда, которая всегда играет вторым номером.



Словенцы тоже не блещут какой-то супер результативной игрой. Была нулевая ничья на финише Лиги Наций. Больше одного гола в последних двух матчах не забивают. Хотя в команде есть звезда Йосип Иличич. Не единственный лидер, но самый яркий.



У Словении есть проблемы с позиционной атакой. Если надо взламывать эшелонированную защиту, то тут возникают трудности. Вообще в Европе не так много сборных, которые бы в позиционном нападении играли бы эффективно.



Я предполагаю такой сценарий: Словения будет держать мяч и пытаться атаковать ворота киприотов, которые будут защищаться всей командой. Мне кажется, что голов тут будет немного, если учитывать тенденцию встреч. Мне кажется, можно замахнуться и на ставку тотал голов меньше 2 с коэффициентом 2,14. Такая ставка вполне может пройти. Забьют два — будет расход.



В целом, не стоит исключать того, что голов вообще не будет. У киприотов 1 очко, а у словенцев — 3. Будет третий тур, а проигрывать уже нельзя ни тем, ни другим. Ставки уже велики. Отборочный цикл короткий, а киприоты не могу ставить перед собой амбициозные задачи по выходу из группы, но попытаться то могут.



Кипр будет защищаться, они умеют обороняться надежно, будут играть дома. Думаю, что коэффициент на ставку ТМ (2) вполне себе нормальный вариант», — сказал Керимов.