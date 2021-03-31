Дания U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на матч Евро-2021

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 Дания U21 — Россия U21.
Ставка: ничья за 3.45.
«Прогноз на матч молодежного первенства Европы Дания – Россия: ничья, ничья в первом тайме и тотал меньше 2,5.
Здесь надо идти от Дании. Они за последние полгода сыграли 11 матчей – 9 выиграли и 2 сыграли вничью. Пропускают не больше одного мяча. Единственный раз они пропустили чуть больше в матче с Украиной. Кстати, потом на своем поле сыграли 1:1. Украина близкая к нам по футболу и менталитету страна, поэтому наши молодежные сборные примерно равные.
Датчане, которые уже выиграли на этом первенстве 1:0 у французов и 2:0 у исландцев, могут сыграть от обороны, которая, как я уже сказал, довольно плотная у них. Думаю, что нашим здесь не удастся выиграть», — сказал Ловчев.
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