Дания — Россия. Прогноз: Чалова, Захаряна и Галактионова на Евро-2021 спасёт только чудо

31 марта 2021 года состоится матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 Дания U21 — Россия U21. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех россиян оценён экспертами в 2.75. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2021 Дания U21 — Россия U21 31 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч молодёжного Чемпионата Европы-2021 Дания U21 — Россия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча молодёжного Евро-2021 Дания — Россия (31.03.2021)

Март отбывает последние дни. Совсем скоро вернутся клубные чемпионаты, а в еврокубках возобновится стадия плей-офф. Национальные сборные закрывают первое международное окно 2021 года, и вместе с этим под шумок в Венгрии и Словении завершается групповой этап молодёжного Евро — 2021.

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Участники плавно подошли к третьему туру. 31 марта на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей сборная Дании U21 примет сборную России U21. В следующую стадию из группы выходят две команды, набравшие наибольшее количество очков после трёх туров, об исправлении ошибок не может быть и речи.



В группе С, набрав за две игры все шесть возможных очков, лидируют как раз датчане. Аутсайдер тоже определился — это молодежная команда Исландии с нулём баллов. Второе и третье место делят молодежные сборные Франции и России. Однако французы находятся выше из-за дополнительных показателей.



Вопросов к сборной Дании нет, она показывает высокий класс ещё с начала квалификации. Тогда за десять игр удалось одержать восемь побед и ни разу не проиграть. Во время группового этапа финальной части турнира аппетит только вырос. В первом туре была повержена звёздная сборная Франции со счётом 1:0. И вполне по делу.

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А во втором туре подопечные испанского специалиста Альберта Капельяса закусили скромными исландцами (2:0). В этом случае преимущество тоже было на их стороне, все вопросы сняли предельно быстро — забили второй гол уже на 18-й минуте. Любопытно, что по итогу датская команда владела мячом 75 процентов игрового времени.



Однако стоит отметить, что сборная Дании создала не слишком много моментов. Суммарно за 180 минут игры нанесла всего лишь десять ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ, и разыграла только четыре корнера. Впрочем, недооценивать её атакующий потенциал опасно. С Исландией при 2:0 банально не было особого смысла лезть вперёд и тратить лишние силы.



Российская молодёжка загнала себя в трудное положение. Первую игру против исландцев выиграли, да еще и с солидным запасом — 4:1. А вот против фаворитов в лице звёздных французов выстоять оказалось тяжелее. Хотя финальные 0:2 выглядят не так уж удручающе. Смотрелись-то вполне неплохо, с игры у соперника практически ничего не было.

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Оба мяча голкипер россиян Александр Максименко пропустил с пенальти, а спускать всех собак на защитника Павла Маслова было бы неправильно. В какой-то период команда Михаила Галактионова отодвинула игру от своих ворот и старалась создать что-то у чужих, но где-то не хватало конкретики, а где-то следовало сыграть посмелее.



На выходе расклад такой: для выхода в плей-офф молодёжного Евро — 2021 сборной России необходимо обыгрывать сборную Дании с разницей в два мяча или больше. Может хватить и победы в один мяч или даже ничьей, но только в том случае, если Франция потеряет очки в матче с Исландией.



К сожалению, в такое поверить сложно, а потому придется рассчитывать только на свои силы. Дать бой россияне вполне могут, ведь датчан устроит даже ничья, однако ждать многого не приходится. Уж больно внушительная форма у предстоящего соперника, да и в обороне он пока что безупречен.

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Мы бы не стали ждать слишком много забитых мячей, тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93 тут выглядит уместно. Подопечным Михаила Галактионова по силам даже выиграть, но может не хватить голов. Хотя, на наш взгляд, датчане не дрогнут и сейчас. В защите у них порядок, а турнирная ситуация позволяет никуда не спешить и отдать инициативу оппоненту.

Прогноз и ставки на матч молодëжного Евро-2021 Дания — Россия 31 марта 2021 года

Сборная России попала в крайне непростое положение — для гарантированного выхода в плей-офф необходимо обыграть сборную Дании с разницей как минимум в два мяча. Однако датчане демонстрируют высокий класс ещё с начала квалификации, а сейчас вовсе безупречно играют в обороне. Подвига не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.