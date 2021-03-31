Англия — Польша: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора ЧМ-2022 31 марта

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Англия — Польша.
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 гола за 2.45.
«Очень интересный матч. На мой взгляд, самый интересный в этом игровом дне. Будут играть две команды в хорошей форме и имеющие в своих составах двух лучших центральных нападающих мира.
Думаю, что игра будет проходить с преимуществом Англии, так как средний уровень футболистов у нее более высокий. В Англии выделяется атакующая связка Стерлинг — Кейн. А в Польше тоже хорошее атакующее трио. Поэтому думаю, что голов в матче будет много.
В качестве основной ставки я бы рекомендовал «обе забьют», коэффициент больше двойки. И здесь не выиграть практически невозможно.
Кто хочет большой коэффициент, можно добавить к ОЗ также П1 или ТБ (3). Но то, что обе забьют — несомненно. Повторюсь, у обеих команд большая атакующая мощь. И, что важно, обе команды играют на атаку, у них нет в культуре акцента на обороне (как у России). Они, наоборот, стараются забивать и играют раскрепощённо. Поэтому здесь я ожидаю много голов», — сказал Мор.
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