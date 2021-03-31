Гол Испании на 92-й минуте принёс клиенту «Фонбет» 5.24 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» составил экспресс из 6 матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Он поставил на победы сборных Англии, Италии, Испании, Дании, Германии, а также на то, что Франция обыграет Казахстан с преимуществом как минимум в 2 мяча. Итоговый коэффициент экспресса составил 3.49, игрок поставил на эту комбинацию 1.5 млн рублей.
Практически во всех играх клиенту букмекера даже не пришлось понервничать. Англия обыграла Албанию 2:0, Италия с таким же счётом переиграла Болгарию. Дания забила 8 мячей в ворота Молдовы. Сборная Германии выиграла у Румынии всего 1:0, но команда Йоахима Лёва могла поразить ворота соперника куда больше. Справилась с заявленной форой и Франция, победа 2:0 над Казахстаном.
А вот в игре Грузии и Испании клиент «Фонбет» был на волосок от провала. В первом тайме счёт открыл Хвича Кварацхелия. На 56-й минуте Ферран Торрес счёт сравнял, но дожать соперника испанцы никак не могли. Спас результат для команды Луиса Энрике, а вместе с ним и ставку игрока Дани Ольмо, забивший решающий гол на 92-й минуте. Таким образом, клиент «Фонбет» получил на выплату 5 235 000 рублей.
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