Датчанина из «Портсмута» оштрафовали за ставки. Он просто не знал о правилах

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала датского футболиста «Портсмута» Расмуса Николайсена на 2,5 тыс. фунтов за нарушения правил о ставках.



В ходе расследования удалось установить, что в ноябре 2020 года Николайсен сделал 53 ставки. При этом он не ставил на матчи «Портсмута». Однако одна из ставок пришлась на игру Кубка Англии, в розыгрыше которого клуб принимал участие. Николайсен признал свою вину, заявив, что просто не знал о правилах в отношении ставок. Датчанин отделался штрафом, дисквалификации не будет. Комиссия пришла к выводу, что он действительно не был в курсе существующих норм.



«Портсмут» выступает в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе английского футбола. Николайсен перешел в этот клуб на правах аренды из «Мидтьюлланда».