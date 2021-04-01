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Датчанина из «Портсмута» оштрафовали за ставки. Он просто не знал о правилах

Датчанина из «Портсмута» оштрафовали за ставки. Он просто не знал о правилах
Ставки / Прогнозы 0

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала датского футболиста «Портсмута» Расмуса Николайсена на 2,5 тыс. фунтов за нарушения правил о ставках.

В ходе расследования удалось установить, что в ноябре 2020 года Николайсен сделал 53 ставки. При этом он не ставил на матчи «Портсмута». Однако одна из ставок пришлась на игру Кубка Англии, в розыгрыше которого клуб принимал участие. Николайсен признал свою вину, заявив, что просто не знал о правилах в отношении ставок. Датчанин отделался штрафом, дисквалификации не будет. Комиссия пришла к выводу, что он действительно не был в курсе существующих норм.

«Портсмут» выступает в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе английского футбола. Николайсен перешел в этот клуб на правах аренды из «Мидтьюлланда».

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