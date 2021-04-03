«Челси» – «Вест Бромвич»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 3 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Бромвич».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.78.

«Челси» принимает «Вест Бромвич» на своем поле 3 апреля в рамках английской Премьер-Лиги.



«Аристократы» замыкают четверку сильнейших на данный момент, имея в своем активе 51 балл и продолжая сражаться за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. К слову, там они прошли мадридский «Атлетико» в общим счетом 3:0. В Кубке Англии получилось одолеть «Шеффилд Юнайтед» (2:0).



Я предполагаю, что лондонцы смогут одержать викторию в этой встрече. Они сейчас в отличной форме и достаточно мотивированы. Тем более клуб выступает на своем поле, где всегда действует уверенно, чего только стоит игра с испанцами.



«Альбион» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице, а отставание от спасительной позиции уже достигло десяти пунктов. На выезде у коллектива получилось заработать всего семь баллов. Предыдущая встреча против «Кристал Пэлас» завершилась поражением с минимальным счетом.



«Дрозды» в последнее время очень мало забивают — всего два гола в семи турах, однако и оборона действует на уровне — за шесть поединков ни разу не было пропущено более мяча за матч. Скорее всего, с такой статистикой удивить фаворита не получится".