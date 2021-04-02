Финляндия — Россия: когда, где и во сколько матч Евро-2020

С 11 июня по 11 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Свой второй матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 16 июня в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Соперником сборной России станет команда Финляндии. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе на Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, финны же оказались позади Италии. Зато сборная Суоми опередила команды Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе. Кроме того, в плей-офф сыграют четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах.
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