«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико Мадрид» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.89, ничья за 3.02.

«Атлетико», имея грандиозный гандикап между «Барселоной» и «Реалом», почти всё профукал. Осталось четыре очка отрыва от «Барселоны» и чуть больше от «Реала». Видно, что «Атлетико» дергается, очень нервничает. Последняя игра до паузы на сборные как раз тому свидетельство, когда «Атлетико», играя с аутсайдером «Алавесом», с большим трудом забил мяч, но в конце был глупый пенальти, который мог лишить «Атлетико» важных очков. Но Хоселу не сумел переиграть Яна Облака.



«Севилья» сейчас в лигачемпионской четвёрке, у неё есть хороший отрыв от конкурентов. «Атлетико» тоже важно сохранять дистанцию от конкурентов. В первом круге «Атлетико» выиграл у «Севильи» 2:0, но тогда Лопетеги признал, что «Севилье» немного не повезло по календарю. Матч «Атлетико» с «Атлетиком» был перенесён из-за снегопада, и «Атлетико» получил необходимые дни отдыха и подготовки к матчу с «Севильей», что в итоге сказалось на результате, хотя по игре «Севилья» мало в чём уступала.



Да, в первом круге «Атлетико» выиграл 2:0, но до этого четыре раза подряд команды играли вничью. Я думаю, что и здесь вполне реальна ничья. Я бы рассмотрел этот вариант. Здесь вряд ли кто-то будет рисковать с самых первых минут, поэтому можно рассмотреть вариант ничья в первом тайме».