«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Максима Калиниченко на матч АПЛ 3 апреля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.99.
«После паузы на матчи сборных возвращается английская Премьер-лига. И сразу же нас ждет один из топовых матчей на данный момент — «Лестер» против «Манчестер Сити».
Сыграют команда Гвардиолы, которая набрала уже давно очень приличный ход, и подопечные Роджерса, которые тоже показывают неплохой футбол и уже долгое время закрепились в зоне Лиги чемпионов.
«Лестер» сейчас напрямую борется с МЮ, с «Челси» и с другими топовыми командами за вторую строчку в таблице АПЛ. Собственно, от этого второго места «лисы» отстают всего на один балл. А вот «Челси» с четвертой строчки не особо близко пока подобрался, отрыв «Лестера» от него составляет пять баллов. Так что пока у команды Роджерса все еще очень выгодное положение в АПЛ.
Здесь я не вижу причин, чтобы надеяться на скучный матч. Обе команды и много забивают, и немало пропускают. В этом плане «Лестер» больше склонен к не особо стабильным результатам. «Сити» до недавнего времени имел очень длинную серию побед. «Лисы» все-таки время от времени теряют очки.
Уверен в большом количестве забитых мячей в этом матче. Предлагаю насладиться хорошим и качественным футболом, а также поставить на тотал мячей больше 2.5».
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