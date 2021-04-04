«Тамбов» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 04.04.2021

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА, который состоится 4 апреля в Саранске.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.13, ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.75.



«Здесь я никакой интриги не вижу вообще. У «Тамбова» огромное количество проблем — слабый состав, скандал со ставками на собственные матчи. Играть снова будут на нейтральном поле. ЦСКА должен выиграть на классе без проблем. А игроки армейцев постараются проявить себя перед новым тренером Ивицей Оличем. Потом тут жду только уверенной победы москвичей, слишком большая разница в классе. Три мяча они наверняка забьют. А может, и ещё больше».