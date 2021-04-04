«Ростов» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 04.04.2021

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.



Ставка: победа «Спартака» за 2.13, тотал больше 2.5 мяча за 2.20, обе команды забьют за 2.00.



«А вот тут будет очень интересно. Принципиальный матч, на который команда Валерия Карпина выйдет с особым настроем. Игра будет яркая и обоюдоострая. У «Спартака» посильнее группа атаки, поэтому всё же гости возьмут три очка и продолжат погоню за «Зенитом». Но «Ростов» окажет сопротивление и должен забить, всё же в обороне у красно-белых хватает проблем и ошибок. Жду тут 2:1 или 3:1 в пользу москвичей».