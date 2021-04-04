«Тамбов» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 1.95, «Тамбов» не забьёт за 1.56.

«Здесь все понятно – «Тамбов» практически доживает свою жизнь и проигрывает всем подряд, закономерно занимая последнее место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА сейчас ребята, особенно молодежной сборной, приедут с настроением доказывать. Влашич приедет с хорошим настроением.



Мне думается, что ЦСКА будет во всеоружии, тем более, что сменился тренер – все будут показывать Оличу, что они игроки основного состава. ЦСКА победит в этом матче, однозначно. Думаю, что сделает это с разгромным счётом, уверенно».