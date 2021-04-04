«Тамбов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ в Саранске

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-3.5) за 3.56.

«Сложно об этом матче говорить долго и предметно. Думаю, все уже понимают, что такое «Тамбов» в нашем чемпионате. Понятно, что никаких шансов против ЦСКА нет. Осталось лишь определить, с какой разницей ЦСКА выиграет.



У ЦСКА новый тренер — Ивица Олич. Лучшего матча для раскачки в случае с новым наставником придумать просто нельзя. Уверен, что вся команда будет в настроении. Все выйдут рвать и метать.



«Тамбов» здесь слишком уж в классе уступает. Поэтому рискну поставить, что ЦСКА выиграет с разницей в четыре мяча или больше. Может, я не рискнул бы так поставить, если бы не было смены наставника. А сейчас такой вариант кажется перспективным».