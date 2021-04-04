«Ростов» — «Спартак»: ставка Егора Титова с коэффициентом 3.32 на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» в 24-м туре РПЛ.

Ставка: ничья за 3.32.

«Интересная встреча нас ожидает. Карпин против «Спартака». В Ростове сейчас, по сути, новая команда. Очень прилично обновился состав — по разным причинам. Кого-то продали, кто-то сдал, сейчас уже новые люди выходят на первые роли. Очень нравится нападающий Соу, который сразу же начал приносить пользу «Ростову». Он может доставить много проблем обороне «Спартака». Со стандартов «Ростов» много забил «Ротору», хороша в этом плане команда Карпина. А мы уже не раз отмечали, как часто «Спартак» пропускает со стандартов.



Что касается «Спартака», то есть проблемы с составом, особенно в середине поля. Есть вероятность, что матч пропустит не только Мозес, но и Зобнин с Кралом. В сборные они не ездили, но быстро восстановиться не получилось.



И вообще, мне кажется, даже несмотря на травмы, пауза не нужна была «Спартаку». Команда поймала кураж, был тонус. А как будет выглядеть команда сейчас — вопрос.



Я бы рискнул поставить на ничью в лоб. Мне кажется, что «Ростов» сыграет очень организованно, раскрываться не станет, перекроет зоны, и «Спартаку» будет очень сложно найти свой шанс».