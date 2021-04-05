«Тобол» — «Астана»: прогноз Омари Тетрадзе на матч чемпионата Казахстана

Бывший игрок национальных сборных СНГ и России, «Ромы» и ПАОКа, бывший главный тренер казахстанских «Тобола» и «Жетысу» Омари Тетрадзе сделал прогноз на матч «Тобол» — «Астана».
Ставка: ничья за 3.25.
«Внимательно слежу и за чемпионатом Казахстана, и за «Тоболом», и за турниром в целом. «Астана» сейчас, можно сказать, является новой командой. Целый ряд бывших ведущих футболистов ее состав покинул и в связи с коронавирусом, и финансовые проблемы, как я понимаю, имеют место там быть. Многие из этих игроков перешли именно в «Тобол». «Астана» ослабла в плане квалификации футболистов.
Между тем, данный поединок будет таким небольшим казахстанским дерби, так как многим в Костанае есть, что доказывать именно этому сопернику. Плюс тут еще непонятно, в каком состоянии футболисты вернулись в команды из сборных – это только тренеры могут определить.
Очень интересная ожидается игра. Сейчас только начало чемпионата Казахстана, плюс пауза из-за отборочных матчей национальных сборных в турнире была. Между тем, многие команды очень тяжело входят в сезон. Никому не отдам преимущества в данной ситуации – на поле выйдут два лидера казахстанского футбола, поэтому поставлю на ничью», — сказал Тетрадзе.
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