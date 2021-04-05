«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Эвертона» за 1.80.



«Эвертон» сыграет с «Кристал Пэласом» 5 апреля в рамках 30-го тура АПЛ.



«Ириски» мощно идут в текущем сезоне, занимая восьмую строчку и имея неплохие шансы на попадание в еврокубки, поскольку отставание от этой зоны достигло лишь трёх очков. После победной серии они уступили в чемпионате «Челси» (0:2) и «Бернли» (1:2).



Во всех этих матчах ливерпульцы смотрелись достойно, а на своём поле регулярно доставляют проблемы многим противникам. Думаю, команда зла после трёх поражений и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками, да и пятёрку сильнейших догонять нужно.



«Стекольщики» на данный момент выполняют свою главную задачу, обезопасив себя от вылета в Чемпионшип. В копилке у них 37 баллов и промежуточная 12-я строчка. Справедливости ради, на выезде «орлы» не лучшим образом действуют в обороне — 26 пропущенных мячей, что является одним из худших показателей лиги.



На мой взгляд, столичному коллективу будет тяжело в Ливерпуле, всё-таки есть большая разница в классе исполнителей. К тому же гости часто проигрывают в очных противостояниях», — сказал Павлюченко.

«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: конец мечтам Анчелотти и Хамеса о Лиге чемпионов? «Эвертон» по потерянным очкам опережает в АПЛ даже «Челси», но впереди много испытаний.