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«Ман Сити» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ман Сити» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.96.

«Четвертьфинал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» против «Боруссии» Дортмунд. Мне кажется, что нет смысла напоминать то, как играет в последнее время «Боруссия».

Не стоит говорить, что во главе команды находится временный тренер, который точно знает, что он не останется главным в следующем сезоне. Он будет работать в «Боруссии», но в непонятном качестве.

Кстати, словосочетание «непонятное качество» очень подходит для «Боруссии» в последнее время. Вообще, непонятно, как эта команда может сыграть в каждом конкретном матче.

«Манчестер Сити» сильнее по составу, лучше отлажен. Лига чемпионов, на мой взгляд, для «Манчестер Сити» уже стала каким-то фетишем. Настрой у команды будет запредельный. Я не вижу, за счет чего «Боруссия» может сопротивляться.

Скорее всего, контроль мяча и быстрые перемещения, которые любит Хосеп Гвардиола, приведут к положительному результату. На мой взгляд, в этой игре надо ставить на победу «Манчестер Сити» с форой (0) за 1,96. Скорее всего, «Ман Сити» попробует многое решить уже в первой игре», — сказал Андронов.

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