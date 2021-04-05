«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов

6 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 8.70. А ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия» 6 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.75.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (06.04.2021)

Вслед за национальными чемпионатами после международной паузы возвращается и главный европейский клубный турнир — Лига чемпионов. Каждая из четвертьфинальных пар крайне интересна, среди прочих на этой стадии сразятся «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия».

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Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся в великолепной форме. Когда в начале марта команда дома уступила «Манчестер Юнайтед» и прервала 28-матчевую беспроигрышную серию, показалось, результаты просядут. Однако, по всей видимости, Гвардиола лишь взял передышку и решил запустить новую серию.



С тех пор «Ман Сити» уже выиграл пять матчей подряд, пропустив всего два мяча. Об интриге в чемпионской гонке АПЛ речи давно не идёт. Ближайший преследователь отстаёт на 14 очков (хоть и при игре в запасе), остальные находятся ещё дальше. Остались формальности.



Четыре последние победы «Сити» одержал всухую. Показательным стал матч с «Лестером», который играет в несколько схожий с дортмундской «Боруссией» футбол. «Сити» просто не заметил соперника, которому в начале сезона умудрился проиграть на «Этихаде» со счётом 2:5.

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Ещё одним бонусом для Гвардиолы стал тот факт, что после окна сборных все футболисты вернулись абсолютно здоровыми. Поскольку лазарет был пуст и до международной паузы, Гвардиола сможет рассчитывать в предстоящем матче на абсолютно каждого футболиста из заявки.



А вот у дортмундцев ситуация зеркальная. Большое количество проблем как с травмированными, так и с, собственно, качеством футбола. «Шмели» одержали всего одну победу в пяти последних матчах, а в минувшие выходные и вовсе проиграли в родных стенах «Айнтрахту» — 1:2.



Во вторник точно не сыграют Аксель Витсель, Дан-Аксель Загаду, Марсель Шмельцер, Юссуфа Мукоко и Джейдон Санчо. Серьёзнейшие потери, которые заметно снижают и без того не самые внушительные шансы зацепиться с лидером чемпионата Англии.

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Удивительную серию демонстрирует и Эрлинг Холанд — норвежский форвард не забивает на протяжении четырёх матчей. Да, три из них были в сборной, но тем не менее. Игроков вроде Холанда необходимо качественно обслуживать передачами, и именно травмированный Джейдон Санчо является одним из лучших в роли ассистента.



Предпосылок для сенсации не видно, но букмекеры дают на П1 скромнейший коэффициент 1.36. Потому придётся искать менее очевидные варианты. Возьмём ставку «гости не забьют» за шикарный коэффициент 2.23. Пропускают подопечные Хосепа Гвардиолы по большим праздникам, а немцы находятся в кризисе.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 6 апреля 2021 года

Невероятная форма «Манчестер Сити» и невнятный футбол в исполнении «Боруссии» намекают на победу британского гранда. Да, Эрлинг Холанд забивает в каждом из матчей Лиги чемпионов этого сезона, однако даже такая серия рано или поздно может прерваться. И встреча с командой, пропускающей в среднем меньше гола за игру, видится идеальным моментом. А если промолчит он, то кому ещё забивать на «Этихаде»?



Ставка: «Боруссия» не забьёт за 2.23.