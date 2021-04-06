«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов 6 апреля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.



«Самая непредсказуемая пара — это «Реал Мадрид» против «Ливерпуля». Здесь, на мой взгляд, шансы абсолютно равны для обеих команд. Обе команды в своих чемпионатах расположились не так, как они бы этого хотели. Если у «Реала» ещё есть кое-какие шансы на чемпионство, то у «Ливерпуля» нет абсолютно никаких.



Поэтому обе команды сделают ставку на Лигу чемпионов. «Реал» уже много раз выигрывал этот турнир. «Ливерпуль» не так давно тоже победил. То есть команды знают, как добиться этой цели.



И хотя у команд очень сильное нападение (особенно у «Ливерпуля»), я жду осторожной игры в Мадриде. Потому что ставка слишком высока.



Безусловно, обе команды отнесутся друг к другу с большим уважением, больше внимания уделят именно обороне. «Реалу» нельзя пропускать дома. Учитывая проблемы на своей половине, «Ливерпуль» тоже уделит большое внимание этому аспекту.



Жду интересной тактической борьбы. Мяч чаще будет находиться в центре поля, нежели у ворот. Качелей я тут не жду. Поэтому выберу ставку на ТМ (2.5)», — сказал Мор.

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