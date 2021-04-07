«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ». Это первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 2.68.



«Центральная пара на четвертьфинальной стадии. К ней будет приковано практически все внимание, особенно в среду. Пара непредсказуемая. И признаюсь, анализировать здесь достаточно сложно. Причин несколько.



Во-первых, травмирован Роберт Левандовски. Без него «Бавария» провела один матч, в котором победила «РБ Лейпциг» и, наверное, гарантировала себе очередной титул. Но забили всего один мяч. Снова важнейший гол на счету Горетцки. Есть ощущение, что забивать «Бавария» станет меньше. Но вряд ли она станет сильно слабее. Что касается «ПСЖ», команду явно лихорадит. Проиграли важный матч «Лиллю» и потеряли первое место. Неймар удалился. Хотя до этого с «Лионом» все было в порядке. Чего ждать от Парижа, тяжело сказать.



Но, наверное, надо отталкиваться от того, что обе команды сильны в атаке. Наверняка обе забьют. Сложно себе представить иное. И все-таки для «ПСЖ» Лига чемпионов — главный турнир сейчас, особая мотивация на него. В прошлом сезоне наконец-то дошли до финала, где как раз проиграли «Баварии». Сейчас есть жажда реванша. Все звезды «ПСЖ» соберутся на этот матч и постараются как минимум не проиграть в Мюнхене.



Я бы здесь выбрал вариант «обе забьют и «ПСЖ» не проиграет». Все-таки в Барселоне мы видели, что может Париж, если он заряжен на игру», — сказал Титов.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.