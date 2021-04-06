«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене?

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех французского клуба оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 7 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен — «ПСЖ» (07.04.2021)

Ремейк финала Лиги чемпионов-2020 — жеребьёвка подкинула шикарную пару уже в четвертьфинале. Только теперь удовольствие будет растянуто на две игры. А это значит, что даже в случае неудачи возможность исправить положение останется.

«Зенит» сделал еще один шаг к победе в РПЛ. «Спартак» ждет свой шанс Первая пятерка синхронно победила.

Градус накала страстей несколько снизила серьёзнейшая потеря у «Баварии» — четвертьфинал целиком пропустит пропустит машина по забиванию голов, лучший бомбардир мюнхенцев и всей Бундеслиги Роберт Левандовски. Впрочем, даже с учётом отсутствия основного форварда действующие обладатели Лиги чемпионов остаются у букмекеров фаворитом пары. И это о многом говорит.



В текущем сезоне Роберт провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач. Голых цифр достаточно, чтобы ощутить всю значимость могучего поляка. Особенно с учётом того, что в предыдущем туре Бундеслиги 90 минут на острие атаки мюнхенцев провёл Эрик Шупо-Мотинг. Огромная разница в исполнительском мастерстве вопросов не вызывает.



Главному тренеру Хансу-Дитеру Флику необходимо найти план Б. Вполне вероятно, что с «ПСЖ» действующий чемпион Германии сыграет без чистой «девятки». Варианты имеются, ведь при наличии таких исполнителей как Лерой Сане, Томас Мюллер и Серж Гнабри даже потеря Левандовского может оказаться не столь критичной.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 3-й матч: Квартальнов предсказуем. Хартли всё предвидел Омичи забрали оба матча в Татарстане. И удача тут ни при чём.

«Он — великий футболист, и его отсутствие — хорошая новость для нас», — искренне прокомментировал травму Роберта лидер атак французского гранда Килиан Мбаппе. Впрочем, радоваться рано — «Бавария» и без польского нападающего остаётся серьёзной силой, что в очередной раз подтвердилось в минувшие выходные. Мюнхенцы обыграли главных соперников по борьбе за золото Бундеслиги «РБ Лейпциг». Да ещё и не пропустили — 1:0.



Справедливости ради, не только «Бавария» осталась без важных игроков основного состава перед 1/4 финала Лиги чемпионов. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать в ближайшую среду на Мауро Икарди, Алессандро Флоренци, Левена Кюрзава, Леандро Паредеса и Марко Вератти. Да, в «ПСЖ» есть, кем заменить этих исполнителей, но наверняка как минимум половина из них вышла бы в стартовом составе на «Альянц Арене».



Интересно, что если «Бавария» накануне матча Лиги чемпионов обыграла главного соперника по национальному чемпионату, то парижане уступили на домашнем поле «Лиллю» (0:1). Накануне очной встречи команды делили первое место в турнирной таблице, а теперь «ПСЖ» отодвинулся на вторую позицию. Обидное поражение от прямого конкурента, которое может сказаться не только на судьбе золотых медалей Лиги 1, но и на настрое футболистов перед «Баварией».

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.

Есть у Маурисио Почеттино и хорошие новости — после полуторамесячного отсутствия в строй вернулся Неймар. Впрочем, за полтора матча с «Лионом» и «Лиллем» бразильский нападающий успел отличиться лишь удалением в концовке с «догами». Но даже несмотря на это, одно лишь присутствие Нея на поле должно вселять в партнёров надежду — этот футболист может сделать гол из воздуха.



Так что должно быть весело. Наличие ответного поединка оставляет право на ошибку, а потому ждём довольно бодрого футбола. Поставим на голы в обе стороны при общем тотале больше 2.5 мяча, коэффициент — 1.72.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 7 апреля 2021 года

С учётом кадровых потерь в обеих командах ставки на исход делать опасно. Предлагаем обратить внимание на тоталы. Даже без Левандовского в «Баварии» есть кому забивать, а на «Альянц Арене» мюнхенцы крайне редко остаютсябез голов. Высочайший подбор атакующих футболистов «ПСЖ» тоже намекает на как минимум одно взятие ворота Мануэля Нойера. Нас ждёт интереснейший матч, в котором наверняка найдётся место для трёх-четырёх голов.



Ставка: тотал больше 2.5 гола и обе забьют за 1.72.