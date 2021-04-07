«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Наполи».
Ставка: ТМ 3 за 1.80.
«Перенесенная игра 3-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» наконец-то состоится. Уже конец сезона, а «Ювентус» снова потерял очки в очередном туре, не сумев обыграть «Торино». Отыгрывался по ходу матча. Неудачный матч был у Щенсного, и не только у него одного.
«Ювентус» нестабилен. У команды есть проблемы с организацией игры, с тактической дисциплиной. Допускается много ошибок. При этом «Ювентус» не феерит в атаке. Есть индивидуальное мастерство Роналду, есть Кьеза. Но с точки зрения каких-то коллективных взаимодействий можно сказать, что «Ювентус» в кризисе. «Ювентус» вообще может выпасть из первой четверки, поэтому матч против «Наполи» очень важен.
Для неаполитанцев он также очень важен. Все же встречаются как раз конкуренты за место в топ-4. Поэтому я думаю, что матч получится напряженным и нервным. Вообще в последних четырех очных встречах голов было мало, и всякий раз проходил тотал меньше 3 голов.
Думаю, что в этом матче не стоит ждать большого количества мячей. Мы увидели, что против топ-соперников «Наполи» садится в защиту и пытается действовать на контратаках. «Ювентусу» было сложно вскрыть оборону «Наполи» в их последнем очном матче. Туринцам не хватает идей, креатива, хотя таких исполнителей там очень много.
Жду закрытого матча, не жду большого количества мячей, поэтому мой прогноз — тотал матча меньше 3 голов за 1,80. И коэффициент хороший, и ставка может пройти», — сказал Керимов.
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