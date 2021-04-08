«Гранада» — «Ман Юнайтед»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «Ман Юнайтед» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.99.



«Гранада» прыгнула выше головы, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. Огромный успех для этого клуба. И «Наполи» удалось пройти, это очень большая победа для испанского клуба. И сейчас у «Гранады» пошла серия неудач в чемпионате Испании. Всё-таки «Гранада» не привыкла играть по два раза в неделю. График очень напряжённый — с переездами. А скамейка всё-таки не приспособлена к такой плотности матчей. Поэтому, мне кажется, против «МЮ» соперничать будет очень тяжело.



Понятное дело, что «Юнайтед» обладает более мощным составом — во всех смыслах. И звёзды там есть, и просто людей гораздо больше, на которых можно рассчитывать. Уже понятно, что Сульшер не собирается пренебрегать этим турниром. «МЮ» намерен дойти до конца. Матч важный, а в этом сезоне «Манчестер» в подобных матчах играет крайне аккуратно. Прежде всего важно не допустить ошибок.



Поэтому большого количества голов от такого матча ждать точно не стоит. Я поставлю на вариант «МЮ» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

«Гранада» — «МЮ». Прогноз: Бруну Фернандеш и Кавани покажут испанцам, что такое АПЛ Команда Уле-Гуннара Сульшера пока не проигрывала в Лиге Европы. Да и с жеребьёвкой ей повезло.