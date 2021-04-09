Лиото Мачида — Райан Бэйдер: прогноз Вадима Тихомирова на бой Bellator 256

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Лиото Мачида – Райан Бэйдер в рамках Bellator 256.



Ставка: ТМ 2.5 раунда за 1.89.



«Давать прогноз на этот поединок не очень просто, так как букмекеры видят явным фаворитом Бэйдера, поэтому делать ставку на его победу очень скучно – там очень маленький коэффициент.



Я бы предложил поставить на то, что тотал раундов будет меньше 2,5. Не так давно мы прогнозировали бой Камару Усмана с Гилбертом Бернсом, где у меня было смелое предположение, что обоим бойцам невыгодно затягивать поединок. Мне кажется, что здесь может получиться то же самое.



У Мачиды довольно острое джиу-джитсу, он умеет финишировать поединки в стойке, поэтому Бэйдер не захочет драться с ним все три раунда. В свою очередь, у Бэйдера есть удары и очень хорошие тейк-дауны. Если с Митрионом ему понадобилось все три раунда, то я не думаю, что зная про джиу-джиутсу Мачиды, он будет просто его контролировать и будет надеяться победить решением судей.



Либо Райан Бэйдер, в силу преимущества в возрасте и своих навыков, попытается закончить бой, как можно быстрее, либо Мачида может поймать его и закончить бой в свою пользу. Мой прогноз – тотал раундов меньше 2,5», — сказал Тихомиров.