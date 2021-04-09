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Россия — Дания: когда, где и во сколько пройдёт матч Евро-2020

Россия — Дания: когда, где и во сколько пройдёт матч Евро-2020
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С 11 июня по 11 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России в финальной части турнира попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Третий матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Соперником сборной России станет команда Дании. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, датчане оказались позади Швейцарии, опередив команды Ирландии, Грузии и Гибралтара.

Кроме того, на групповом этапе Россию ждут встречи со сборными Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). Оба этих матча пройдут в Санкт-Петербурге.

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