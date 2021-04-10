«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 10 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Лидс».

Ставка: «Лидс» забьёт за 1.71, победа «Лидса» с форой (+1.5) за 1.96.

«Ман Сити» даже на четвертьфинал Лиги чемпионов решил выйти в вразвалочку и обыграть Дортмунд одной левой. Их класса всё же хватило, чтобы добиться победы. Немцы же забили лишь один, хотя вполне могли рассчитывать и на большее при должной удаче и большей благосклонности судьи.



Теперь скользкий счет 2:1 обязывает «Сити» куда серьёзнее подойти к ответной игре, и вряд ли команда побежит в игре чемпионата вперед сломя голову.



«Лидс» же остается «Лидсом». Думаю, йоркширцы, даже ни на что не претендуя в турнирной таблице, будут стараться играть в свой бесшабашный футбол, временами добиваясь неожиданных результатов. «Сити» их, конечно, не испугает. Команда Бьелсы будет играть на победу. Получится или нет – другой вопрос, но попытка будет.



К слову, в матче первого круга (1:1) «Лидс» перестрелял «Сити» по ударам в створ со счетом 7-2".