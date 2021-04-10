«Бавария» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Унион» Берлин в 28-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/21.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.15.

«Матч Бундеслиги. «Бавария» играет против «Униона». Вроде бы здесь все ясно и понятно. Расклад сил в пользу «Баварии», но мюнхенцы потеряли Роберта Левандовски, и Лига чемпионов показала, насколько это — проблема для «Баварии». Те нападающие, которые есть в команде, не могут заменить его на сто процентов.



На мой взгляд, «Унион» не поедет в Баварию биться за победу. В команде отлично понимают, что есть другие конкуренты по турнирной таблице. Важнее выигрывать у них. Точно так же было, когда «Унион» ездил к дортмундской «Боруссии».



В этом матче надо ставить на победу «Баварии». Какие бы ни были проблемы с составом, она выиграет и выиграет уверенно. Коэффициент на победу «Баварии» с форой (-1.5) аж 2.15. Очень хороший и жирный коэффициент. Его и нужно брать».