«Авангард» — «Ак Барс», 4-й матч: результат, как сыграли, какой счёт, кто забил

В четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Счёт в серии 2-2.



На 6-й минуте Михаил Глухов с передачи Александра Бурмистрова вывел казанскую команду вперёд. В конце второго периода Клим Костин получил двухминутное удаление. На 43-й секунде третьего периода Станислав Галиев, реализовав численное большинство, с передачи Артёма Галимова увеличил преимущество казанцев. На последней минуте Корбен Найт отыграл одну шайбу, в ассистентах Рид Буше и Сергей Толчинский.

Ставки на успех «Ак Барса» принимались за 2.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2620 рублей. Победа «Авангарда» шла за 2.57, ничья — за 3.80.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.64, гол в первые 10 минут — за 2.06, а итоговая победа казанцев — за 1.93.