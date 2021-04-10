«Баффало» — «Вашингтон»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.



В составе «столичных» 727-й шайбой в НХЛ отметился российский форвард Александр Овечкин, ещё по шайбе забросили Бренден Диллон, Джастин Шульц (1+2) и Якуб Врана. За «Баффало» отличились Хенри Йокихарью, Кейси Миттельштадт и Тейдж Томпсон.



Александр Овечкин провёл на льду 14 минут 8 секунд (0:53 — в большинстве), совершил пять бросков и один силовой приём, забил гол и заработал показатель полезности «0». Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов с аналогичными коэффициентами полезности, но без результативных действий.

Ставки на победу «Вашингтона» принимались за 1.61: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1610 рублей. На успех «Баффало» давали 4.91, на ничью — 5.15.

Тотал больше 6.5 шайбы шёл за 2.47, гол Александра Овечкина — за 1.70, а точный счёт 4:3 в пользу «Кэпиталз» — за 21.0.