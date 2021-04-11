«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.70, победа «МЮ» с нулевой форой за 1.80.

«Поначалу показалось, что всё у команды Моуринью получается, команда играла в его излюбленном стиле: собранно, сзади ничего не позволяла соперникам, а впереди залетало все, что можно. Именно в таком стиле был обыгран «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1.



Через некоторое время все надломилось. Не так давно, что уже перестало быть секретом, в коллективе начали возникать конфликты. Моуринью потерял коллектив, потерял раздевалку. Стало много недовольных игроков в команде. Кто-то недоволен полученным временем. Моуринью не стал особенно с этим разбираться, ведь и раньше он пользовался такой тактикой. Искусственно создавал конфликт в коллективе, чтобы появлялась конкуренции. Это приносило свои плоды, но сейчас он потерял контроль.



Результаты не заставили себя долго ждать. Если тренер уже в открытую обвиняет своих игроков, в том, что они плохо играют, то это не может не отражаться на результатах.



Что касается «Манчестер Юнайтед», то нынешняя команда кажется более командой Моуриньо, чем «Тоттенхэм». При игре без мяча «МЮ» здорово и компактно обороняется. Глубоко сидит защита, а при владении оборона переходит в атаку, организовывая быстрые выпады. За счёт своих игроков, быстрых и резких, добивается результата. В последнее время многое получается у команды Сульшера.



В принципе этому сезону можно поставить плюс. Практически уже обеспечена Лига чемпионов. Вполне возможно, что еще поборется и за Лигу Европы. У «Юнайтед» была игра среди недели, но не думаю, что она как-то повлияет на физическое состояние команды. Не в слишком энергозатратном режиме она его провела.



Мне кажется, что в этом матче «МЮ» является фаворитом, поэтому стоит взять гостей с форой (0). Кроме того, за счёт чего «Тоттенхэм» порой добивается результата? За счёт своих атакующих игроков. В первую очередь за счёт Кейна, который физически не может играть спустя рукава. За счёт своего высокого уровня иногда и добивается результата почти в одиночку.



Мне кажется, что впереди «Тоттенхэм» всё же что-то сообразит, поэтому стоит взять ставку обе забьют».