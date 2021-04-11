«Арсенал» Тула — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 11.04.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Краснодар» в 25-м туре РПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.24.
«А очень интересная встреча нас может ждать, на мой взгляд. К «Краснодару» сейчас большое внимание. Первый матч для Виктора Гончаренко на новом месте. Будет любопытно посмотреть, какие изменения он произведет, каким будет состав, схема. Думаю, что смена тренера после 0:5 в любом случае положительно скажется на команде. Свежие эмоции сейчас должны прийти.
А «Арсеналу» некуда отступать. Каждый следующий матч как последний. Из Кубка России вылетели, хотя вели в счете. Но удаление снова скомкало игру. Выстоять на этот раз против ЦСКА не получилось. Интересно, что единственную победу в чемпионате в календарном году Тула одержала над ЦСКА Гончаренко. Негативный опыт от поездок в Тулу у этого наставника уже есть. Посмотрим, какие выводы он сделает.
Думаю, нас ждёт яркий футбол. «Арсенал» не станет прятаться, закрываться. Ему нужно выигрывать. А вряд ли сразу же Гончаренко отладит оборону «Краснодара». Но и сами гости, конечно, обязаны с таким подбором футболистов забивать. Поэтому моя ставка — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».
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