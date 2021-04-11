«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч 25-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».



Ставка: тотал первого тайма равен тоталу второго за 3.30.

«Главный матч во всей Европе. Цена у этой игры просто колоссальная. Не думаю, что команды будут играть осторожно. Всё-таки «Спартак» выйдет играть с позиции силы, потому что именно так у него и получается.



«Спартак» летит в первых таймах, это очень круто. Мы видели, что случалось в разгромных матчах, которые «Спартак» в последнее время устраивает довольно регулярно. В общем, красно-белые долго не запрягают.



В отличие от «Локомотива», который тоже может сыграть результативно, команда куда менее эмоциональная. Мы видим больше хладнокровия в игре от Марко Николича. Здесь-то как раз никакого полета не будет.



Мне кажется, можно сыграть неожиданную ставку: самый результативный тайм – равно. Можно представить высокий прессинг «Спартака», очень динамичную игру, и даже мячи в первом тайме. А затем реакцию на это и перестроение от Марко Николича и вторую половину уже совсем в другом контексте.



Поэтому я бы выбрал именно такой вариант: «самый результативный тайм – равно».