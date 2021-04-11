«Сочи» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 11 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» в 25-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.95.

«Сочи» после проигрыша в четвертьфинале Кубка России будет принимать лидера, чемпиона. Честно говоря, здесь веры в шансы «Сочи» нет. Много сил и эмоций было потрачено в кубковой игре с «Локомотивом». Не получилось остановить Смолова… А здесь приезжает свеженький «Зенит», который всю неделю к матчу готовился.



На мой взгляд, в нынешней ситуации шансов у «Сочи» совсем нет. И устали, и расстроены поражением в кубковой игре. Не знаю, за счёт чего можно тут дать реальный бой «Зениту».



Петербуржцы понимают, что «Спартак» опасен, подпускать его нельзя. Команда отдохнула, готовилась в недельном цикле. «Зенит» должен уверенно забирать три очка, тем более основная обойма готова и здорова. Возьму его победу с форой (-1)».